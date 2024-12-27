Нилов призвал работодателей сократить рабочий день в предпраздничную субботу

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал работодателей проявить гибкость и лояльность к сотрудникам в субботу, 28 декабря, предложив сократить рабочий день, перевести сотрудников на удаленную занятость или вовсе позволить не выходить на работу. По его словам, этот жест будет особенно ценен в предпраздничные дни, сообщает РИА "Новости" 27 декабря.

Нилов напомнил, что по трудовому законодательству суббота остается полноценным рабочим днем, поскольку выходной был перенесен на понедельник, 30 декабря. Однако, учитывая предпраздничные заботы, напряженную обстановку в обществе и высокую тревожность, он считает важным создать для сотрудников комфортные условия.

Парламентарий отметил, что проявление доброй воли со стороны работодателей будет положительно воспринято работниками, и призвал учесть, что уходящий 2024 год был високосным, что добавляет еще один рабочий день.

Напомним, неделя с 23 по 28 декабря - последняя шестидневная в этом году. В результате россияне смогут насладиться длинными каникулами – 11 дней отдыха, начиная с 29 декабря и заканчивая 8 января.

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