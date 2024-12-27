Депутаты ЗакСа поздравили с праздниками участников СВО

Председатель Законодательного Собрания Петербурга Александр Бельский, депутат ЗакСа Павел Крупник ("Единая Россия"), глава Фрунзенского района Константин Серов и директор НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Вадим Мануковский поздравили бойцов СВО, находящихся на лечении, об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе ЗакСа города.

Спикер Александр Бельский отметил вклад военнослужащих и подчеркнул, что Петербург остаётся надёжным тылом.

"Все мы очень рады видеть вас живыми и окружёнными заботой. Сердца всех петербуржцев с вами. Сегодня страна сражается с врагом, которого однажды победили наши отцы и деды", – сказал спикер.





Военнослужащим передали новогодние подарки, а гости учреждения осмотрели кардио-операционную нового корпуса института. Новый корпус НИИ скорой помощи, введённый в 2023 году, оснащён 10 операционными, 8 реанимациями и вертолётной площадкой. Это позволяет Центру принимать до 350 пациентов в сутки.

Напомним, что председатель ЗакСа Александр Бельский и губернатор Петербурга Александр Беглов посетили открытие станции оранжевой линии городского метро "Горный институт". Подробнее – на сайте ЗАКС.Ру.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания