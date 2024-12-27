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Новости 16:34

Вход в Гатчинский дворец ограничили на время из-за аварии на водопроводе

фото ЗакС политика Вход в Гатчинский дворец ограничили на время из-за аварии на водопроводе

Прием посетителей в Гатчинском дворце временно ограничили из-за аварии на магистральном водопроводе. Как сообщает 27 декабря "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу музея-заповедника, дворец доступен только для индивидуальных посетителей с заранее приобретенными билетами.

Причиной аварии, по данным МУП "Водоканал" Гатчины, стала неисправность трубопровода у Дома культуры. Специалисты уже восстановили водоснабжение и работают над повышением давления до нормы. Завершение ремонтных работ ожидается в течение четырех часов.

Ранее сообщалось, что петербургский "Водоканал" на новогодние праздники будет работать круглосуточно для обеспечения бесперебойного водоснабжения и водоотведения.

фото: ЗАКС.Ру


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