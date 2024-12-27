Новогодний "Подорожник" начнут продавать 28 декабря

В Петербурге с 28 декабря появится лимитированный тираж карты "Подорожник" в новогоднем дизайне, посвященный Году семьи и национальному проекту "Семья", который стартует в 2025 году. Карта доступна в кассах метро и точках продажи проездных билетов, сообщила 27 декабря пресс-служба Смольного.

Лимитированный тираж состоит из 100 тысяч экземпляров: 50 тысяч карт украшены изображением новогодней елки и зайцев, а еще 50 тысяч – сценой семейного отдыха на коньках и лыжах. Это уже четвертый тематический выпуск "Подорожника", выпущенный в рамках Года семьи в России.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что выпуск новогодней карты символически завершает Год семьи и передает эстафету следующему этапу работы в интересах семей. За год петербуржцы совершили более 610 млн поездок, используя карты "Подорожник". С января 2024 года горожане приобрели почти 2 млн карт, пополняя их через личный кабинет или банковские приложения.

Напомним, с 1 января в Петербурге подорожает проезд в общественном транспорте. Это коснется не только метро, автобусов, троллейбусов и трамваев, но также и пригородных электропоездов.

фото с сайта Смольного