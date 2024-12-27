В Кронштадте заработал всесезонный фонтан "Ледокол"

На "Острове фортов" в Кронштадте начал работу первый в Петербурге всесезонный фонтан. Арт-объект под названием "Ледокол" символизирует силу, движение вперед и преодоление трудностей — качества, которыми традиционно наделяют моряков, сообщает 27 декабря пресс-служба парка.

Фонтан выполнен в форме корпуса корабля, пробивающегося сквозь лед. Особенность "Ледокола" в том, что он будет работать круглый год, включая зимние месяцы. На поверхности арт-объекта размещены цитаты известных людей о море и флоте. Они были выбраны по итогам конкурса, проведенного в социальных сетях проекта.

Напомним, сегодня в Петербурге открыли станцию метро "Горный институт". На торжественное мероприятие приехали губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель ЗакСа Александр Бельский.

фото из Telegram-канала "Острова фортов"