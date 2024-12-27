Юрия Дудя* оштрафовали на 45 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента

Таганский районный суд Москвы оштрафовал журналиста Юрия Дудя* на 45 тысяч рублей за отсутствие плашки иностранного агента в публикациях (ч.4 ст.19.34 КоАП РФ), об этом 27 декабря пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов.

Собеседник ТАСС сообщил, что суд признал Дудя* виновным в административном правонарушении, поэтому назначил наказание в виде штрафа. Речь идет о публикациях, которые журналист делал в интернете без маркировки.

Минюст внес Дудя* в реестр иноагентов 15 апреля 2022 года. Журналист пытался оспорить это решение в Лефортовском районном суде, а затем в Московском городском суде, однако оба суда оставили решение в силе.

Напомним, что в октябре 2024 года Юрий Дудь* направлял жалобу на гражданский иск к Минюсту в Верховный суд, однако она даже не была передана на рассмотрение.

*Минюст внес Юрия Дудя в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру