На Малой Невке задержали "Дедов Морозов" на гидроциклах

В Петербурге двое мужчин в костюмах Деда Мороза решили прокатиться на гидроциклах по Малой Невке, несмотря на то, что навигация по рекам давно закрыта, об этом 27 декабря в своем Telegram-канале рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Маскировка не помогла им скрыться от правоохранительных органов. По словам Волк, нарушители не только передвигались по акватории на маломерных судах, но и снимали все видео. Сотрудники транспортной полиции оперативно установили их личности. Гидроциклы были изъяты, а сами мужчины доставлены в отдел полиции.

Материалы дела переданы в комитет по транспорту Петербурга и Государственную инспекцию по маломерным судам МЧС России по Петербургу (ГИМС МЧС России по Петербургу). Нарушителям грозит административная ответственность.

Напомним, что в пятницу, 27 декабря, сотрудников МЧС уже вспоминали председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский и губернатор города Александр Беглов. Глава города и парламентарий поздравляли их с Днем спасателя.

Фото: ЗАКС.Ру