Telegram выпустил срочное обновление для iPhone из-за жалоб на перегрев

Срочное внештатное обновление Telegram 11.5.3 вышло 27 декабря для пользователей iPhone. Новый релиз уже доступен в App Store и призван устранить проблемы, вызванные предыдущей версией приложения, сообщила "Фонтанка".

Ранее пользователи столкнулись с перегревом смартфонов и ускоренным разрядом аккумулятора из-за работы мессенджера. Массовые жалобы на эти неполадки привели к снижению рейтинга Telegram в App Store до 3,7 балла всего за два дня после обновления.

Обновление 11.5.3 должно исправить возникшие ошибки и восстановить корректную работу приложения.

Напомним, сегодня Telegram-канал Министерства иностранных дел России занял первое место в рейтинге лучших каналов государственных структур по итогам 2024 года. В десятку лучших вошли каналы Совета Федерации, правительства России, Кремля, МВД и других государственных учреждений.

фото: Unsplash