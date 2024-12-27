Петербург и Ленобласть вошли в лидеры по оплате улыбкой

С начала 2024 года более 2 миллионов россиян воспользовались технологией оплаты улыбкой от Сбера, а количество транзакций выросло в 14 раз — с 500 тысяч в январе до более 6 миллионов в декабре, сообщает 27 декабря Псковская Лента Новостей.

Большая часть оплат приходится на регионы — 76%, хотя лидерами по числу транзакций остаются Москва и Петербург (18% и 7% соответственно). Наибольшее количество оплат на душу населения зафиксировано в Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском и Северодвинске.

Самая дорогая покупка с использованием биометрии состоялась в Петербурге — автомобиль стоимостью 5,7 млн рублей. В Москве с помощью улыбки оплатили ювелирные украшения на сумму более 2 млн рублей.

С декабря 2024 года возможность оплачивать покупки улыбкой доступна всем жителям России. Сбер уже установил 1 миллион биотерминалов и планирует продолжать развивать инфраструктуру в следующем году. О тестировании оплаты по биометрии в метро стало известно 16 декабря. Чтобы пройти через турникет, пассажирам достаточно взглянуть в камеру, установленную на входе.

фото: ЗАКС.Ру