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Новости 20:29

Мишустин поручил не останавливать работу правительства в период праздников

фото ЗакС политика Мишустин поручил не останавливать работу правительства в период праздников

Премьер-министр Михаил Мишустин на последнем заседании правительства в 2024 году призвал работать без выходных в новогодние праздники, поскольку это время требует особого внимания, сообщила 27 декабря "Фонтанка" со ссылкой на сайт правительства.

По его словам, в этот период многие россияне путешествуют и проводят время с близкими, а для ряда служб нагрузка возрастает.

"Впереди длительные новогодние каникулы. Взрослые и дети в нашей стране очень любят эти праздники. В эти дни все семьи встречаются с друзьями, близкими, путешествуют. Для многих служб это время повышенного внимания. И здесь правительство должно работать без выходных", — отметил Мишустин.

Ранее сообщалось, что петербургский "Водоканал" на новогодние праздники будет работать круглосуточно для обеспечения бесперебойного водоснабжения и водоотведения. 

фото: ЗАКС.Ру


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