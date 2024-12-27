Депутат Горелкин сомневается в возвращении соцсетей после окончания СВО

Депутат Госдумы Антон Горелкин считает, что возвращение заблокированных иностранных соцсетей маловероятно, даже при выполнении ими требований российского законодательства. Развитие отечественных технологий и технологический суверенитет, по словам депутата, станут ключевыми задачами в ближайшие годы, сообщил он в своем Telegram-канале 27 декабря.

Горелкин подвел итоги 2024 года, назвав его временем борьбы с анонимностью в интернете. Он отметил, что приоритетом государства становится безопасность пользователей, а Рунет вступает в новую фазу развития.

По мнению депутата, либеральная идея анонимности в интернете доказала свою несостоятельность, так как ею активно пользовались мошенники, распространители фейков и экстремисты. На смену глобальным интернет-сервисам приходят локальные решения, ориентированные на внутренние потребности стран.

Отдельное внимание он уделил искусственному интеллекту, назвав его главным направлением международной ИТ-конкуренции. Горелкин уверен, что российские ИИ-решения помогут укрепить международное сотрудничество и расширить круг союзников.

Напомним, сегодня команде Telegram пришлось выпустить срочное обновление из-за перегрева мобильных устройств. Массовые жалобы на неполадки привели к снижению рейтинга Telegram в App Store до 3,7 балла всего за два дня после предыдущего обновления.

фото: ЗАКС.Ру