МЧС предупредило петербуржцев о тумане 28 декабря

ГУ МЧС России по Петербургу сообщило о прогнозируемом ухудшении погодных условий, информация об этом появилась 27 декабря в своем Telegram-канале.

Со ссылкой на данные Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды министерство передает, что 28 декабря в городе ожидается туман.

Петербуржцам и гостям города стоит быть особенно осторожными на дорогах и соблюдать меры безопасности в условиях ограниченной видимости.

Напомним, вчера автобус перевернулся на дороге "Шугозеро — Тихвин". По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

фото: ЗАКС.Ру