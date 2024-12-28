Кабмин запретил звонить через интернет на телефон для борьбы с мошенниками

Правительство России утвердило постановление, направленное на борьбу с телефонным мошенничеством, сообщается 28 декабря на сайте кабмина.
Из перечня лицензий на оказание услуг связи исключили возможность передачи интернет-данных с наложением голосовой информации. Этот механизм позволял соединять интернет-сети с мобильными и стационарными телефонами, что активно использовалось мошенниками для подмены номеров.
Теперь преступникам станет сложнее использовать такие технологии, а случаи обмана по телефону должны сократиться.
Как подчеркнули в правительстве, данное решение не затронет обычных пользователей. Связь через мессенджеры или программы, работающие исключительно через интернет, будет функционировать в привычном режиме, так как эти сервисы не зависят от сетей телефонной связи.
Напомним, вчера депутат Госдумы Антон Горелкин высказал свои сомнения по поводу возвращения заблокированных иностранных соцсетей после окончания СВО.