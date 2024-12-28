Кабмин запретил звонить через интернет на телефон для борьбы с мошенниками

Правительство России утвердило постановление, направленное на борьбу с телефонным мошенничеством, сообщается 28 декабря на сайте кабмина.

Из перечня лицензий на оказание услуг связи исключили возможность передачи интернет-данных с наложением голосовой информации. Этот механизм позволял соединять интернет-сети с мобильными и стационарными телефонами, что активно использовалось мошенниками для подмены номеров.

Теперь преступникам станет сложнее использовать такие технологии, а случаи обмана по телефону должны сократиться.

Как подчеркнули в правительстве, данное решение не затронет обычных пользователей. Связь через мессенджеры или программы, работающие исключительно через интернет, будет функционировать в привычном режиме, так как эти сервисы не зависят от сетей телефонной связи.

Напомним, вчера депутат Госдумы Антон Горелкин высказал свои сомнения по поводу возвращения заблокированных иностранных соцсетей после окончания СВО.

фото: ЗАКС.Ру