Путин подписал закон об ужесточении наказания за участие в мятеже

Президент Владимир Путин подписал закон, который значительно усиливает наказания за организацию и участие в вооруженном мятеже. Теперь за руководство мятежом грозит наказание от 15 до 20 лет лишения свободы, а за участие — от 12 до 20 лет, сообщил 28 декабря "Коммерсантъ" со ссылкой на сайт официального опубликования правовых актов.

Если мятеж привел к смерти человека или тяжким последствиям, его организаторы и участники могут получить от 15 до 20 лет заключения, штраф в размере от 500 тысяч рублей, а в некоторых случаях — пожизненное лишение свободы.

Кроме того, закон вводит наказание для иностранцев и лиц без гражданства, оказывающих помощь противнику на российской территории. Для них срок заключения составит от 10 до 15 лет, также предусмотрен штраф от 500 тысяч рублей. Новый закон также лишает террористов и мятежников возможности выйти по УДО.

Ранее, до принятия изменений, ст. 279 УК РФ предусматривала срок лишения свободы за организацию или участие в мятеже от 12 до 20 лет с возможным ограничением свободы до двух лет. Законопроект был принят Госдумой 17 декабря в двух чтениях и одобрен Советом Федерации 20 декабря.

фото с сайта Кремля