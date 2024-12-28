Повторная продажа табака детям будет наказываться уголовно

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за неоднократную продажу табака и никотина несовершеннолетним. Документ опубликован 28 декабря на сайте официального опубликования правовых актов.

Теперь за повторную продажу табака и никотина детям можно будет получить штраф от 50 до 80 тысяч рублей либо исправительные работы сроком до года с возможным запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на три года.

Изменения коснутся статьи 151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции). Теперь меры наказания распространятся на табак, никотиносодержащую продукцию или сырье для их производства, кальяны и устройства для потребления никотина.

Напомним, что депутаты Законодательного собрания Петербурга направили инициативу об ужесточении требований к упаковке вейпов руководителю Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антону Шалаеву.

фото с сайта Кремля