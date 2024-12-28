Бывший бас-гитарист "Короля и Шута" оштрафован за дискредитацию российской армии

Красногвардейский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности Александра Балунова, бывшего бас-гитариста рок-группы "Король и Шут", сообщает 28 декабря объединенная пресс-служба судов города.

Музыканту инкриминировали публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии (ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ). Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 30 000 рублей.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга ЗАКС.Ру рассказали, что в протоколе были перечислены пять публикаций из личного Telegram-канала Балунова, сделанные с июля по октябрь 2024 года. Судя по последним постам в канале артиста, сейчас он находится за границей. Материалы поступили в суд 16 декабря.

Кадр из видео Александра Балунова