ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 13:30

Бывший бас-гитарист "Короля и Шута" оштрафован за дискредитацию российской армии

фото ЗакС политика Бывший бас-гитарист "Короля и Шута" оштрафован за дискредитацию российской армии

Красногвардейский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности Александра Балунова, бывшего бас-гитариста рок-группы "Король и Шут", сообщает 28 декабря объединенная пресс-служба судов города.

Музыканту инкриминировали публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии (ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ). Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 30 000 рублей.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга ЗАКС.Ру рассказали, что в протоколе были перечислены пять публикаций из личного Telegram-канала Балунова, сделанные с июля по октябрь 2024 года. Судя по последним постам в канале артиста, сейчас он находится за границей. Материалы поступили в суд 16 декабря.

Кадр из видео Александра Балунова


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости28 декабря
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама