По итогам рейдов на елочных базарах изъято около двух тысяч деревьев

В результате рейдов по пресечению торговли на незаконных елочных базарах освободили 27 участков общей площадью около 1000 квадратных метров и изъяли около двух тысяч елок, сообщила 28 декабря пресс-служба комитета по контролю за имуществом Петербурга.

Нелегальные торговые точки ликвидировали у станций метро "Пролетарская", "Комендантский проспект", "Парк Победы", а также на улицах и проспектах, таких как Ростовская, Королева, Карпинского и других. Контроль за незаконной торговлей и использование городского имущества продолжится.

Напомним, 26 декабря Смольный рассказал о передаче деревьев с незаконных елочных базаров Ленинградскому зоопарку. Хвоя становится для обитателей зоопарка источником витамина С и эфирных масел, уточнили в администрации города.

фото: ККИ Санкт-Петербурга / Telegram (скриншот трансляции)