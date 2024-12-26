ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 14:18

Изъятые ёлки стали подарком для животных Ленинградского зоопарка

фото ЗакС политика Изъятые ёлки стали подарком для животных Ленинградского зоопарка

Изъятые на незаконных ёлочных базарах деревья нашли новое применение, комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга передал их Ленинградскому зоопарку, об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

Деревья используются для обогащения среды обитания животных. Хвоя становится для обитателей зоопарка источником витамина С и эфирных масел, уточнили в администрации города. Например, капуцины с удовольствием объедают почки и кору, разбирая ёлки "на запчасти", что может занять их на целый день.

Сотрудники зоопарка создают из веток ёлок и пихт интересные инсталляции для животных. Для кошачьих лемуров, например, сделали остов в виде ёлочки, а хвойные ветки добавили в привычные вольеры, что стало дополнительным развлечением.

Напомним, что в понедельник, 23 декабря, сотрудники ККИ изъяли полтысячи елок в ходе рейдов в Калининском и Приморском районах Петербурга. В ведомстве ЗАКС.Ру рассказали, что их отправили на склад временного хранения.

Фото: пресс-служба комитета по контролю за имуществом Петербурга


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости26 декабря
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама