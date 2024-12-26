Изъятые ёлки стали подарком для животных Ленинградского зоопарка

Изъятые на незаконных ёлочных базарах деревья нашли новое применение, комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга передал их Ленинградскому зоопарку, об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

Деревья используются для обогащения среды обитания животных. Хвоя становится для обитателей зоопарка источником витамина С и эфирных масел, уточнили в администрации города. Например, капуцины с удовольствием объедают почки и кору, разбирая ёлки "на запчасти", что может занять их на целый день.

Сотрудники зоопарка создают из веток ёлок и пихт интересные инсталляции для животных. Для кошачьих лемуров, например, сделали остов в виде ёлочки, а хвойные ветки добавили в привычные вольеры, что стало дополнительным развлечением.

Напомним, что в понедельник, 23 декабря, сотрудники ККИ изъяли полтысячи елок в ходе рейдов в Калининском и Приморском районах Петербурга. В ведомстве ЗАКС.Ру рассказали, что их отправили на склад временного хранения.

Фото: пресс-служба комитета по контролю за имуществом Петербурга