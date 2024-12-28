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Новости 14:59

В аварии на трассе в Киришском районе погиб водитель

фото ЗакС политика В аварии на трассе в Киришском районе погиб водитель

Сегодня около полудня на 220-м километре автодороги "Кириши — Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь" произошла смертельная авария. По предварительным данным, водитель автомобиля Citroën съехал в левый кювет, после чего машина врезалась в препятствие. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 28 декабря.

В результате ДТП водитель погиб на месте. Двое пассажиров получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в больницу. Личности погибшего и пострадавших в настоящее время уточняются. 

Напомним, 24 декабря в Приморском районе грузовик столкнулся с маршрутным автобусом, из-за чего пострадали два человека. 33-летний водитель грузовика при повороте налево не уступил дорогу автобусу, что привело к ДТП.

фото ГУ МВД по Петербургу


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