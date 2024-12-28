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Новости 16:29

В ЦБ ожидают замедления темпов роста цен в ближайшие месяцы

фото ЗакС политика В ЦБ ожидают замедления темпов роста цен в ближайшие месяцы

Банк России прогнозирует, что годовая инфляция будет расти и достигнет своего пика в апреле 2025 года. При этом, по мнению членов совета директоров ЦБ, руководителей департаментов денежно-кредитной политики и исследований, а также представителей других ведомств, темпы роста инфляции начнут замедляться в ближайшие месяцы, на это 28 декабря обратил внимание "Коммерсантъ".

Точные максимальные значения инфляции в материалах регулятора не указаны. Замедление роста цен, по мнению участников обсуждения, связано с ужесточением денежно-кредитных условий в ноябре – декабре. В этот период номинальные процентные ставки на финансовом рынке заметно выросли, а банки ужесточили требования к заемщикам. Также в ЦБ отметили, что одним из дезинфляционных факторов в 2025 году станут нормализация бюджетной политики и возвращение к бюджетному правилу при планировании расходов.

Напомним, Банк России на заседании 20 декабря принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, несмотря на ожидания аналитиков о возможном ее повышении.

фото: ЗАКС.Ру


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