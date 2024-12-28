Смольный потратит до 30 млн рублей на проведение Арктического салона в 2025 году

В 2025 году петербургский комитет по делам Арктики намерен потратить до 30 млн рублей на проведение Арктического салона, следует из информации на портале госзакупок. Еще до 3 млн рублей предназначается на издание каталогов на тему "арктического потенциала Санкт-Петербурга для развития Арктической зоны".

Арктический салон впервые состоялся в Петербурге в августе 2022 года. С тех пор мероприятие ежегодно проводится под занавес лета. В 2025 году оно должно состояться в Петропавловской крепости в период с 22 по 24 августа.

От исполнителя контракта требуются создание декоративного оформления площадки салона и обеспечение работы всего мероприятия. В частности, это касается функционирования главной сцены и ряда тематических площадок, таких как "Деловая Арктика", "Санкт-Петербург — Арктике", "Арктический лекторий", "Этнографическая" и ряда иных. Оформление площадки предусматривает среди прочего размещение тематических 3D-инсталляций и уличной фотозоны с декорациями, обустройство входных групп с раздачей 45 тысяч флажков для посетителей. Также в рамках салона планируется показ презентационного фильма и презентационного ролика.

Развлекать участников форума предстоит не менее чем 40 артистам, музыкальным группам и творческим коллективам. Речь идет, например, о кавер-группах или же о профессиональных артистах или группах, работающих в "популярном среди населения жанре", таком как поп-музыка или же поп-рок.

Издаваемые каталоги планируется распространять на конгрессно-выставочных и деловых мероприятиях, а также в ходе рабочих визитов в регионы Арктической зоны и иных официальных встреч. Всего комитет рассчитывает получить 300 печатных экземпляров в коробке-футляре, а в придачу к ним еще 500 флешек с аналогичным содержимым, передаваемых в коробках на магните.

Для подготовки издания планируется привлечь журналиста, автора текстов, фоторедактора, литературного и технического редакторов, корректора и дизайнеров-художников. Каждый из них должен иметь не менее чем трехлетний стаж работы по специальности.

Ранее стало известно о планах Смольного ежегодно поощрять лучших муниципальных служащих премиями в размере до 100 тысяч рублей. В настоящее время победители конкурса на это звание не получают денежных наград.

Андрей Казарлыга, фото: сайт Смольного