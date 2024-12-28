Путин обсудил с Алиевым крушение самолета под Актау

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым крушение пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний". В ходе разговора российский лидер принес извинения из-за того, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, сообщает пресс-служба Кремля. Уточняется, что разговор произошел по инициативе российской стороны.

"Владимир Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится на сайте Кремля.

Сообщается, что потерпевший крушение самолет шел четко по расписанию и неоднократно пытался зайти на посадку в Грозном. "В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения", - указано в тексте на сайте Кремля.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) для выяснения всех обстоятельств катастрофы. На месте происшествия работают сотрудники Генеральной прокуратуры Азербайджана совместно с российскими специалистами. Кроме того, профильные службы России, Азербайджана и Казахстана ведут скоординированную работу в районе крушения близ Актау.

Напомним, самолет, вылетевший из Баку в Грозный, потерпел крушение на территории Казахстана. В результате происшествия погибли 38 человек.

фото с сайта Кремля