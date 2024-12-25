Почти 40 человек погибли при крушении самолета в Актау

В результате крушения самолета в городе Актау (Казахстан) погибли 38 человек. Об этом изданию Tengrinews сообщил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев 25 декабря.

"Тела в плохом состоянии, в основном обгоревшие, все собраны, теперь в морге будут, будет опознание. 29 человек, в том числе двое детей, они пострадавшие - в больницах, из них где-то 11 стабильно тяжелые, остальные - средней тяжести", - пояснил Бозумбаев.

Напомним, самолет, вылетевший из Баку в Грозный, потерпел крушение на территории Казахстана. Известно, что причиной катастрофы могло стать столкновение с птицами в самолете, из-за чего взорвался кислородный баллон. В компании Azerbaijan Airlines заявили, что приостанавливают рейсы между Баку и Грозным в обе стороны до точного выяснения причин катастрофы.

Губернатор Петербурга Александр Беглов направил телеграммы со словами соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, послу Азербайджана в России Рахману Мустафаеву и главе Чечни Рамзану Кадырову.

фото: ЗАКС.Ру