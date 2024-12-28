Бельский признался, что полгода не убирал гирлянду после Нового года

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский признался, что практически не участвует в уборке новогодних украшений дома. Про свой праздничный быт спикер рассказал во время записи новогоднего поздравления - бэкстейдж со съемок Бельский опубликовал в своем Telegram-канале 28 декабря.

- У нас дома украшениями не я занимаюсь. Я только украшаю. А убираю елку не я. И игрушки не я убираю. И все, что я развешиваю - все пылится. В прошлый раз гирлянду не убирали до моего дня рождения, - рассказал в перерывах съемок Бельский.

Отметим, день рождения спикер ЗакСа отмечает 16 июля, то есть через шесть месяцев после Нового года.

Судя по опубликованным кадрам, поздравлять петербуржцев с наступлением 2025 года Бельский будет с балкона Мариинского дворца, также, как и в декабре 2022 года. В 2023 году поздравительный ролик был записан на Исаакиевской площади возле здания парламента.

Ранее председатель Бельский в ходе радиоинтервью рассказал, кому он показывал язык на Дворцовой площади в день зажжения огней на главной городской елке. По словам парламентария - гримаса была обращена детям, которые дразнились.

Константин Леньков / Кадр из видео Александра Бельского