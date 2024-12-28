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Новости 19:10

Бельский признался, что полгода не убирал гирлянду после Нового года

фото ЗакС политика Бельский признался, что полгода не убирал гирлянду после Нового года

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский признался, что практически не участвует в уборке новогодних украшений дома. Про свой праздничный быт спикер рассказал во время записи новогоднего поздравления - бэкстейдж со съемок Бельский опубликовал в своем Telegram-канале 28 декабря. 

- У нас дома украшениями не я занимаюсь. Я только украшаю. А убираю елку не я. И игрушки не я убираю. И все, что я развешиваю - все пылится. В прошлый раз гирлянду не убирали до моего дня рождения, - рассказал в перерывах съемок Бельский. 

Отметим, день рождения спикер ЗакСа отмечает 16 июля, то есть через шесть месяцев после Нового года. 

Судя по опубликованным кадрам, поздравлять петербуржцев с наступлением 2025 года Бельский будет с балкона Мариинского дворца, также, как и в декабре 2022 года. В 2023 году поздравительный ролик был записан на Исаакиевской площади возле здания парламента. 

Ранее председатель Бельский в ходе радиоинтервью рассказал, кому он показывал язык на Дворцовой площади в день зажжения огней на главной городской елке. По словам парламентария - гримаса была обращена детям, которые дразнились.

Константин Леньков / Кадр из видео Александра Бельского


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 




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