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Новости 15:16

Бельский объяснил, кому показывал язык у елки на Дворцовой

фото ЗакС политика Бельский объяснил, кому показывал язык у елки на Дворцовой

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский в эфире радиостанции Sputnik рассказал историю фотографии, сделанную фотокорреспондентом "Фонтанки" Андреем Бок 21 декабря во время церемонии зажжения огней на новогодней елке на Дворцовой площади. На снимке спикер городского парламента с энтузиазмом показывает кому-то язык. Речь про фотографию зашла во время обсуждения мест, которые стоит посетить во время праздников.

- Она [елка] зажглась, ну и дала возможность прославиться мне с определенной фотографией. Это же жизнь, так случилось. Дети подразнили - я ответил, - сказал Бельский. 

Напомним, на снимке, кроме Бельского, запечатлен губернатор Петребурга Александр Беглов, Дед Мороз и Снегурочка, а также многочисленные дети. В тот же день первые лица города посетили Конюшенную площадь, где сейчас расположился каток. 

Ранее депутаты Законодательного собрания Петербурга дали ЗАКС.Ру несколько советов, как правильно встречать Новый год. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 




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