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Новости 10:23

Мишустин подписал постановление о создании реестра мигрантов-нарушителей

фото ЗакС политика Мишустин подписал постановление о создании реестра мигрантов-нарушителей

На портале правовой информации 28 декабря опубликовано постановление премьер-министра РФ Михаила Мишустина, вводящее реестр мигрантов-нарушителей.

Новый документ предусматривает усиление контроля за передвижением и действиями мигрантов, включенных в реестр. Согласно постановлению, лица, попавшие в этот список, не смогут менять место жительства и покидать регион проживания без разрешения МВД, водить автомобиль, получать права и многое другое.

Создание реестра планируется в два этапа. Сначала МВД использует данные из существующей системы миграционного учета, после чего база будет доступна государственным органам и другим уполномоченным пользователям. Контроль за ведением реестра возложен на Министерство внутренних дел России. Сама база будет размещена на сайте ведомства.

Напомним, что Минстрой хочет обязать мигрантов работать только у одного работодателя. Такое решение может предотвратить уход иностранцев-строителей в другие сферы.

Фото: ЗАКС.Ру


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