Из Петербурга в Минск отправился праздничный "Поезд дружбы"

Из Петербурга в столицу Беларуси 28 декабря отправился первый праздничный "Поезд дружбы", об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Следующие составы, курсирующие под номером 249Б, отправятся из Петербурга в Минск 30 декабря и 2 января. Поезд выезжает в 20:45 с Витебского вокзала и прибывает в Минск на следующие сутки в 11:08 по местному времени. В обратном направлении составы с номером 250Б отправляются из Минска 29 декабря, 1 и 3 января в 20:05 и прибывают в Петербург на следующий день в 10:05.

В составе поездов предусмотрены плацкартные и купейные вагоны, включая места, адаптированные для маломобильных пассажиров.

На территории России поезда делают остановки на станциях Сольцы, Дно, Дедовичи, Локня, Новосокольники и Невель. В Беларуси предусмотрены остановки на станциях Витебск, Орша, Толочин, Крупки, Борисов, Жодино и Смолевичи.

Напомним, что напомним, что в новогодние праздники изменится график движения поездов и электричек. Это коснется Финляндского, Балтийского, Витебского, Московского и Северного направлений,

Фото: ЗАКС.Ру