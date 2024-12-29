Минобрнауки РФ установило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Министерство науки и высшего образования России опубликовало приказ, определяющий минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные вузы в 2025/26 учебном году, об этом 28 декабря писал ТАСС со ссылкой на документ.

Согласно документу, большая часть пороговых значений осталась на уровне предыдущего года, за исключением математики и истории, где баллы увеличены на один пункт. Минимальные баллы для русского языка, литературы, географии и математики составляют 40, для физики, биологии и химии – 39, для обществознания – 45, для истории – 36, для информатики – 44, для иностранного языка – 30.

В Минобрнауки уточнили, что увеличение минимальных баллов по математике и истории связано с особенностями перевода первичных результатов в тестовые оценки по стобалльной шкале. Установление порогов в 39 баллов для математики и 35 баллов для истории в текущей системе оценивания невозможно.

Напомним, что в середине декабря Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили график проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году. Основной период ЕГЭ начнется 23 мая экзаменами по истории, литературе и химии, а ОГЭ продлится с 21 мая по 16 июня и начнется с экзамена по иностранным языкам.

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