Петербургские таможенники изъяли техники на 150 млн рублей

Сотрудники Северо-Западного таможенного управления выявили масштабную аферу, связанную с незаконным ввозом в Россию партии иностранной техники известных брендов, об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

Злоумышленники использовали переоборудованные жилые помещения в Петербурге, которые были превращены в офисы и склады. Там хранилась электроника, предназначенная для реализации на внутреннем рынке.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий таможенники изъяли более 2 тысяч единиц техники, включая сотовые телефоны, ноутбуки, игровые приставки и смарт-часы. Собственник товаров не смог предоставить документы, подтверждающие их легальный ввоз на территорию Евразийского экономического союза.

Стоимость партии изъятой электроники превышает 150 млн рублей. В числе выявленных нарушений также установлены организатор схемы и лица, занимавшиеся продажей товаров через маркетплейсы и другие торговые площадки. Всего изъято 2041 единица бытовой, электронной и компьютерной техники различных брендов.

Напомним, что в ноябре петербургские таможенники рассказывали, что в аэропорту Пулково остановили одного из пассажиров за перевозку незадекларированных 4 млн рублей.

Фото: Северо-Западное таможенное управление