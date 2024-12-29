Реставрация здания Санкт-Петербургской консерватории завершена

В Петербурге завершились реставрационные работы в историческом здании Государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе правительства России со ссылкой на слова заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина.

Проект реконструкции, начатый в 2015 году, был завершен на год раньше запланированного срока. За реставрацию, включавшую восстановление фасадов, интерьеров и исторических элементов, отвечала команда из более чем тысячи специалистов.

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин отметил, что реставрация Малого зала имени Глазунова включала восстановление деревянной акустики, лепного декора и живописи Андрея Рябушкина. В домовой церкви были раскрыты и реставрированы росписи XIX века, долгое время скрытые под штукатуркой и обоями.

Открытие обновленной консерватории, ставшей символом культурного наследия и современного искусства, запланировано на 2025 год.

Напомним: о том, что реконструкцию консерватории завершат раньше назначенного срока, в октябре рассказал Марат Хуснуллин.

Фото: правительство России