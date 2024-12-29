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Новости 16:46

В Ленобласти предупредили об опасной пиротехнике

фото ЗакС политика В Ленобласти предупредили об опасной пиротехнике

Вице-губернатор Ленинградской области Михаил Ильин сообщил, что в регион поступила опасная пиротехника, об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе комитета правопорядка и безопасности региона.

Речь идет о пиратских салютах, фейерверках и петардах, которые могут содержать взрывоопасные вещества, представляющие угрозу жизни и здоровью. Особое внимание было уделено пиротехнической продукции под названием "Корсар".

Граждан призвали приобретать пиротехнику только в специализированных магазинах, обязательно проверять наличие сертификатов соответствия и соблюдать меры предосторожности. Запрещено направлять фейерверки в сторону людей, запускать их вблизи жилых домов, а также хранить пиротехнические изделия возле батарей отопления, газовых или электрических плит.

Напомним, что в Ленинградской области разрешили запускать пиротехнику в новогоднюю ночь. Губернатор региона Александр Дрозденко отметил, что каждый в рамках своей территории может поднимать себе настроение так, как считает нужным.

Фото: unsplash.com


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