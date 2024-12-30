В России в 2024 году самыми высокооплачиваемыми стали вакансии в строительстве

В 2024 году в России самыми высокими зарплатами отличались вакансии в строительстве и ремонте: в среднем работодатели предлагали 107 807 рублей в месяц. Об этом сообщили "Известия" 30 декабря со ссылкой на платформу "Авито Работа".

Спрос на специалистов в строительной сфере значительно вырос: количество вакансий для стекольщиков увеличилось на 189%, для фасадчиков — на 149%, для кровельщиков — на 144%. На втором месте по уровню зарплатных предложений оказалась сфера продажи и управления недвижимостью. Здесь средний доход составил 100 393 рубля. Больше всего работодатели искали менеджеров по продажам (рост вакансий на 35%) и риелторов (+14%). Третью позицию заняли логистика, доставка и грузоперевозки, где зарплата в среднем достигала 98 616 рублей. Основной рост спроса был зафиксирован на водителей-дальнобойщиков (+20%) и логистов (+14%).

Наибольший прирост уровня зарплат за год зафиксирован в сфере организации мероприятий — средний доход увеличился на 45%, составив 60 459 рублей. Также активно росли зарплаты в клиентском сервисе (+42%, до 72 534 рублей) и в производстве оборудования и станков (+37%, до 97 045 рублей).

Эксперты связывают рост зарплат в строительной и смежных сферах с развитием инфраструктурных проектов, а в продажах недвижимости — с необходимостью адаптации сотрудников к экономическим изменениям.

Ранее сообщалось, что для 30% петербуржцев повышение зарплаты стало главным достижением за год. На втором месте среди удач — новая работа (28%), что особенно актуально для специалистов по HR (45%) и работников общепита и туризма (42%).

фото: ЗАКС.Ру