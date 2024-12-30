Путин поздравил зарубежных лидеров с Новым годом и Рождеством

Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы с Новым годом и Рождеством ряду зарубежных лидеров. Об этом сообщила 30 декабря пресс-служба Кремля.

Поздравления получили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Азербайджана Ильхам Алиев, Венесуэлы Николас Мадуро, Кубы Мигель Диас-Канель, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министры Индии Нарендра Моди и Армении Никол Пашинян, а также лидер КНДР Ким Чен Ын, Папа Римский Франциск и другие.

Кроме того, поздравления направлены нескольким бывшим руководителям, включая экс-президента Кубы Рауля Кастро, бывшего лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева, а также Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна и Герхарда Шрёдера.

Среди европейских лидеров в списке оказались президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Напомним, недавно Путин обсуждал с Алиевым произошедшую авиакатастрофу. Самолет, вылетевший из Баку в Грозный, потерпел крушение, погибли 38 человек. В ходе разговора российский лидер принес извинения из-за того, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России.

фото с сайта Кремля