Петербургский суд заключил под стражу обвиняемого в наезде на сотрудника ДПС

Красногвардейский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Рустама Уулу. Его обвиняют по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Обвинение предъявлено 30 декабря, а под стражей он пробудет минимум до 28 февраля 2025 года, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По данным следствия, вечером 25 декабря 2024 года обвиняемый за рулем автомобиля Kia не остановился по требованию инспектора ДПС на Муринской дороге и попытался скрыться. В процессе он, как утверждается, умышленно направил машину на сотрудника, чтобы воспрепятствовать его действиям. Инспектор не пострадал, однако ему был причинен моральный вред. Водителю грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, 28 декабря суд арестовал подростка, бросившего "коктейль Молотова" в отделение почты на проспекте Большевиков. Силовики считают, что к происшествию причастны двое подростков. Арестованный частично признал вину.

фото: ЗАКС.Ру