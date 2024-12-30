В Смольном рассказали, где в Петербурге можно будет пускать салюты 1 января

В Петербурге в ночь на 1 и 7 января 2025 года не состоятся централизованные фейерверки. Как сообщили в Смольном, организаторы праздничных мероприятий не включили их в программу. Однако горожане и туристы смогут запускать пиротехнику самостоятельно на специально отведенных площадках.

Для безопасного использования фейерверков в разных районах города подготовлены более 50 площадок. Среди них Южно-Приморский парк, парк Авиаторов, парк 300-летия Красного Села, парк "Малиновка", Приморский парк Победы, Дубковский пляж в Сестрорецке и другие. Полный список опубликован на сайте Смольного.

Запуск пиротехники запрещён в общественных местах (в парках, скверах, на детских площадках), рядом с жилыми домами, а также вне отведённых площадок. В обычные дни её можно использовать с 8:00 до 22:00, а в новогоднюю ночь — с 23:00 31 декабря до 4:00 1 января.

За нарушение правил предусмотрены штрафы: для граждан — от тысячи до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч рублей, для организаций — до 200 тысяч рублей. Нарушители, причинившие ущерб здоровью или имуществу, будут нести ответственность в соответствии с законом.

Напомним, в Ленинградской области приняли решение не вводить запрет на использование фейерверков в новогоднюю ночь. Запускать салюты смогут как физические, так и юридические лица.

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