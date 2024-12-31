В праздничные ночи метро Петербурга закроет 14 вестибюлей

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января и рождественскую ночь с 6 на 7 января петербургский метрополитен перейдет на круглосуточный режим работы, сообщила 31 декабря пресс-служба петербургского метрополитена.

Однако некоторые вестибюли будут закрыты. В их числе: вестибюль 1 станции "Проспект Ветеранов", вестибюль 2 станции "Ленинский проспект", вестибюль 2 станции "Площадь Ленина", вестибюль 1 станции "Девяткино", вестибюль 1 станции "Московская", вестибюль 2 станции "Невский проспект", вестибюль 2 станции "Проспект Славы", вестибюль 1 станции "Дунайская", вестибюль 2 станции "Зенит", а также вестибюли станций "Технологический институт 2", "Площадь Александра Невского 2", "Достоевская", "Удельная", "Фрунзенская". Вестибюль 1 станции "Невский проспект" с 21:00 31 декабря будет работать только на вход.

С 02:00 до 04:30 1 января и 7 января пассажиры смогут приобрести только жетоны за наличный расчет. Покупка и активация билетов на основе БСК в это время будет недоступна. Вход в метро останется возможным с использованием жетонов, банковских карт и ранее купленных проездных.

Напомним, вчера, 30 декабря, губернатор Петербурга Александр Беглов рассказывал о том, что коммунальные службы Петербурга по уборке улиц, парков и дворов готовы к работе в новогодние праздники.

фото: ЗАКС.Ру