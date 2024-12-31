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Новости 13:33

Трое россиян выписаны из больниц после крушения самолета в Казахстане

фото ЗакС политика Трое россиян выписаны из больниц после крушения самолета в Казахстане

Шесть человек, пострадавших при крушении пассажирского самолета на западе Казахстана, продолжают лечение в стационарах, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил 31 декабря помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, на него ссылается ТАСС.

Еще трое, включая ребенка, оцениваются врачами в состоянии средней степени тяжести. Все пациенты получают необходимую медицинскую помощь. 

"Трое россиян, пострадавших в авиакатастрофе азербайджанского самолета в Актау, выписаны из больниц в связи с улучшением состояния", - рассказал Кузнецов.

Напомним, самолет, вылетевший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от города Актау в Казахстане. В результате происшествия погибли 38 человек.

фото: ЗАКС.Ру


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