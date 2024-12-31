Жители поселков Ленобласти рискуют встретить Новый год без электричества

Ленинградские энергетики устранили основную часть аварий на линиях электроснабжения, вызванных штормовым ветром, однако в ряде населенных пунктов электричество до сих пор не восстановлено. Об этом 31 декабря сообщила "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

На данный момент продолжаются работы по устранению пяти аварийных отключений в поселке Рощино. Для их ликвидации задействовано 26 аварийных бригад "Россети Ленэнерго", а для временного обеспечения потребителей электроэнергией установлено 13 дизель-генераторных установок. По заверениям энергетиков, свет в дома жителей вернется в ближайшее время.

Тем не менее в некоторых районах Ленинградской области ситуация остается сложной. Жители поселка Победа и окрестных садоводств Выборгского района сообщают об отсутствии света с 9:00 30 декабря, при этом информации о сроках восстановления электроснабжения не поступало. Жители поселка Уткино и СНТ "Рощино" и "Лебяжье" остаются без света и тепла уже более суток.

По словам местных жителей, задержки с восстановлением электроснабжения грозят оставить людей без света в новогоднюю ночь.

Ранее сообщалось, что коммунальные службы в Петербурге будут работать в новогодние праздники без перерывов. Для поддержания порядка сформированы 58 аварийных бригад, включая дорожные, садово-парковые службы и сотрудников Курортного лесопарка.

фото администрации ЛО