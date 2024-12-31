ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 14:43

Жители поселков Ленобласти рискуют встретить Новый год без электричества

фото ЗакС политика Жители поселков Ленобласти рискуют встретить Новый год без электричества

Ленинградские энергетики устранили основную часть аварий на линиях электроснабжения, вызванных штормовым ветром, однако в ряде населенных пунктов электричество до сих пор не восстановлено. Об этом 31 декабря сообщила "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

На данный момент продолжаются работы по устранению пяти аварийных отключений в поселке Рощино. Для их ликвидации задействовано 26 аварийных бригад "Россети Ленэнерго", а для временного обеспечения потребителей электроэнергией установлено 13 дизель-генераторных установок. По заверениям энергетиков, свет в дома жителей вернется в ближайшее время.

Тем не менее в некоторых районах Ленинградской области ситуация остается сложной. Жители поселка Победа и окрестных садоводств Выборгского района сообщают об отсутствии света с 9:00 30 декабря, при этом информации о сроках восстановления электроснабжения не поступало. Жители поселка Уткино и СНТ "Рощино" и "Лебяжье" остаются без света и тепла уже более суток.

По словам местных жителей, задержки с восстановлением электроснабжения грозят оставить людей без света в новогоднюю ночь.

Ранее сообщалось, что коммунальные службы в Петербурге будут работать в новогодние праздники без перерывов. Для поддержания порядка сформированы 58 аварийных бригад, включая дорожные, садово-парковые службы и сотрудников Курортного лесопарка.

фото администрации ЛО


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости31 декабря
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама