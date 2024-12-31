При столкновении автобуса с легковушкой в Ленобласти погиб человек

В деревне Вартемяги Всеволожского района пассажирский автобус, следовавший в Петербург, столкнулся с легковым автомобилем. От удара машина загорелась, сообщает 31 декабря 47news.

Как стало известно, сигнал о ДТП поступил в экстренные службы около 14:00 31 декабря. На месте происшествия работают пожарные и спасатели из Агалатово. По предварительным данным, в аварии погиб один человек, находившийся в легковом автомобиле, а также пострадал пассажир автобуса "ЛиАЗ".

Авария произошла на Приозерском шоссе перед съездом на улицу Щегловскую. На видео с места происшествия можно увидеть бортовой номер автобуса № 31117, который обслуживает маршруты на севере Петербурга.

Местные жители рассказали, что в районе Вартемяг работают два маршрута автобусов — № 433, связывающий Петербург с Агалатово, и № 436, следующий в Ненимяки.

Напомним, вчера водителю, предпринявшему попытку наехать на сотрудника ДПС, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Водителю грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

фото: ЗАКС.Ру