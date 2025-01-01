Беглов поздравил жителей Мариуполя с Новым годом

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города-побратима Мариуполя с Новым, 2025 годом, об этом 1 января сообщили в пресс-службе Смольного.

"Уже третьи новогодние праздники мы встречаем большой и дружной семьей в составе единой страны – нашей любимой России. В непростом 2024 году два города-побратима стали еще ближе друг другу", – сказал Беглов.

По словам главы города, Петербург помог полностью восстановить 44 объекта в Мариуполе в 2024 году. Например, восстановлены были реабилитационный центр для детей-инвалидов, здание Пенсионного фонда, самый большой подземный переход и многое другое. В 2025 году планируется завершить восстановление Драматического театра.

В конце губернатор Петербурга от всех горожан пожелал жителям Мариуполя здоровья, достатка, благополучия, мирного неба, тепла и уюта.

Напомним, что также 1 января Александр Беглов вспомнил про писателя Даниила Гранина в день его 106-летия.

Фото: ЗАКС.Ру