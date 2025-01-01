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Новости 14:26

Петербургское метро планирует капремонт второго вестибюля станции "Площадь Восстания"

фото ЗакС политика Петербургское метро планирует капремонт второго вестибюля станции "Площадь Восстания"

Петербургский метрополитен объявил аукцион на разработку проектной документации для капитального ремонта вестибюля № 2 станции метро "Площадь Восстания" и наклонного хода, об этом 1 января пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на сайт госзакупок.

На эти цели выделено 87,2 млн рублей. Проект предполагает комплексный ремонт: обновление строительных конструкций, машинного зала, натяжной камеры и камеры станционного затвора, а также полную замену устаревших эскалаторов. Завершить разработку документации подрядчик должен до 25 января 2027 года.

Вестибюль № 2 выходит к Московскому вокзалу и частично находится на его территории. Среди запланированных работ ремонт дренажной системы, восстановление опор эскалаторов, замена гранитной облицовки, гидроизоляция тоннеля и обновление армоцементных конструкций наклонного хода.

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в 2025 году планируется запустить первый участок Красносельско-Калининской линии городского метрополитена.

Фото: ЗАКС.Ру


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