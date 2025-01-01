Петербургское метро планирует капремонт второго вестибюля станции "Площадь Восстания"

Петербургский метрополитен объявил аукцион на разработку проектной документации для капитального ремонта вестибюля № 2 станции метро "Площадь Восстания" и наклонного хода, об этом 1 января пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на сайт госзакупок.

На эти цели выделено 87,2 млн рублей. Проект предполагает комплексный ремонт: обновление строительных конструкций, машинного зала, натяжной камеры и камеры станционного затвора, а также полную замену устаревших эскалаторов. Завершить разработку документации подрядчик должен до 25 января 2027 года.

Вестибюль № 2 выходит к Московскому вокзалу и частично находится на его территории. Среди запланированных работ ремонт дренажной системы, восстановление опор эскалаторов, замена гранитной облицовки, гидроизоляция тоннеля и обновление армоцементных конструкций наклонного хода.

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в 2025 году планируется запустить первый участок Красносельско-Калининской линии городского метрополитена.

Фото: ЗАКС.Ру