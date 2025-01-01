В Петербурге в новогоднюю ночь родились 28 детей

Первым ребенком нового 2025 года стал мальчик весом 3940 граммов и ростом 55 сантиметров, который родился в Родильном доме № 9 в 1 час 17 минут у 19-летней петербурженки, об этом 1 января сообщили в пресс-службе Смольного.

В 7:30 в Роддоме № 1 появилось первые двойняшки в 2025 году – две девочки с весом 2850 и 2970 граммов и ростом 50 и 51 сантиметр. Самым активным стал Родильный дом № 10, где родились шесть детей. В 2024 году в этом учреждении появилось на свет 6349 малышей, что является наибольшим результатом среди роддомов города.

Губернатор Петербурга Александр Беглов напомнил, что в 2024 году в городе внедрили социальный стандарт для семей с детьми, а дефицит школ и дошкольных учреждений ликвидирован. Также губернатор отметил введение новых мер поддержки: подарочные наборы для родителей новорожденных, услуги няни для жен участников СВО и так далее.

Напомним, что губернатор Александр Беглов поздравил жителей города-побратима Мариуполя с Новым годом.

Фото: ЗАКС.Ру