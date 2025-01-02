В Петербурге почтили память Святого Праведного Иоанна Кронштадтского

В Петербурге прошли мероприятия, посвященные Дню памяти Святого Праведного Иоанна Кронштадтского, об этом 2 января сообщили в пресс-службе Смольного.

В Иоанновском женском монастыре на Карповке состоялось торжественное богослужение, на котором собрались верующие, чтобы почтить память святого.

Иоанн Кронштадтский, получивший прозвище "Всероссийский пастырь", более полувека служил в Кронштадте. Святой был известен своей благотворительной деятельностью: он стал инициатором создания первых в России Домов трудолюбия, где молодежь обучали профессиям, а также детских яслей для помощи работающим матерям.

Губернатор Петербурга Алесандр Беглов выразил благодарность настоятельнице монастыря игуменье Людмиле и сестрам за их вклад в сохранение наследия Святого Иоанна и пожелал горожанам мира и благополучия в эти праздничные дни.

Напомним, что также 1 января Александр Беглов вспомнил про писателя Даниила Гранина в день его 106-летия.

Фото: ЗАКС.Ру