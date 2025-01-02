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Новости 10:23

В Петербурге почтили память Святого Праведного Иоанна Кронштадтского

фото ЗакС политика В Петербурге почтили память Святого Праведного Иоанна Кронштадтского

В Петербурге прошли мероприятия, посвященные Дню памяти Святого Праведного Иоанна Кронштадтского, об этом 2 января сообщили в пресс-службе Смольного.

В Иоанновском женском монастыре на Карповке состоялось торжественное богослужение, на котором собрались верующие, чтобы почтить память святого. 

Иоанн Кронштадтский, получивший прозвище "Всероссийский пастырь", более полувека служил в Кронштадте. Святой был известен своей благотворительной деятельностью: он стал инициатором создания первых в России Домов трудолюбия, где молодежь обучали профессиям, а также детских яслей для помощи работающим матерям.

Губернатор Петербурга Алесандр Беглов выразил благодарность настоятельнице монастыря игуменье Людмиле и сестрам за их вклад в сохранение наследия Святого Иоанна и пожелал горожанам мира и благополучия в эти праздничные дни.

Напомним, что также 1 января Александр Беглов вспомнил про писателя Даниила Гранина в день его 106-летия.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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