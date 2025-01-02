В Красногвардейском районе повредили вышку сотовой связи и шкаф троллейбусной сети

В Красногвардейском районе Петербурга после новогодней ночи зафиксированы повреждения инфраструктуры – пострадали вышка сотовой связи и питающий шкаф троллейбусной контактной сети, об этом 2 января пишет "Фонтанка.ру".

Инцидент с вышкой произошел на Магнитогорской улице. Утром в среду, 1 января, в полицию поступило сообщение о возгорании ящика сотовой связи. Прибывшие на место сотрудники обнаружили следы возгорания на оборудовании.

Ещё один случай произошел на проспекте Металлистов. Примерно утром 1 января экстренные службы сообщили о возгорании питающего шкафа троллейбусной сети. В результате происшествия шкаф получил значительные повреждения от огня. По данным инцидентам правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что новогодние гуляния в Петербурге собрали 65 тысяч человек. За порядком во время праздника следили около двух тысяч сотрудников полиции.

Фото: ЗАКС.Ру