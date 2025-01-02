Замглавы ВМА предъявили обвинение в крупной взятке

Следственный комитет России предъявил обвинение заместителю начальника петербургской Военно-медицинской академии имени Кирова Павлу Вешкину, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ), об этом 2 января пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В деле также фигурируют несколько военнослужащих и гражданских лиц. По версии следствия, Вешкин получил деньги от компании "СЛ Фарма", занимающейся торговлей медицинскими изделиями и фармацевтической продукцией. Сумма взятки не уточняется. Рассмотрение дела идёт в одном из судов Москвы.

Напомним, что Вешкина задержали год назад. Также в отношении Вешкина возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру