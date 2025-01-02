ГАИ Петербурга предупредила водителей об опасности вождения в нетрезвом виде

В новогодние праздники Управление Госавтоинспекции напомнило о строгом запрете на управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, об этом 2 января сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, каждый четвертый погибший в ДТП становится жертвой водителя, находившегося под воздействием алкоголя. В ГАИ напомнили, что алкоголь влияет на центральную нервную систему, что приводит к нарушению координации движений и замедлению реакции.

Госавтоинспекция призывает водителей проявлять ответственность и напомнить близким об опасности употребления алкоголя перед поездкой.

Напомним, что новогодние гуляния в Петербурге собрали 65 тысяч человек. За порядком во время праздника следили около двух тысяч сотрудников полиции.

Фото: ЗАКС.Ру