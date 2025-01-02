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Новости 16:52

Госдума займётся защитой русского языка в приоритетном порядке

фото ЗакС политика Госдума займётся защитой русского языка в приоритетном порядке

Государственная Дума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект, направленный на защиту русского языка, об этом 2 января сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Документ предусматривает обязательное использование русского языка на вывесках и надписях. В пресс-службе уточнили, что профильному комитету по культуре поручено подготовить законопроект к первому чтению в сжатые сроки.

"Законопроект о защите русского языка и об ограничении использования иностранных слов проработаем и рассмотрим в приоритетном порядке. Нам необходимо беречь и развивать русский язык как неотъемлемую часть культуры и духовного наследия", – сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно проекту, использование иностранных слов, включая англицизмы, будет существенно ограничено, особенно в публичном пространстве. Вывески и надписи, а также информация о товарах и акциях должны быть исключительно на русском языке. Кроме того, предлагается обязать использовать русский язык в наименованиях жилых комплексов, поселков и микрорайонов.

Напомним, что петербургские правоохранители в ночь на 1 января проверили около 1,7 тысячи иностранцев на предмет соблюдения миграционного законодательства в городе.

Фото: ЗАКС.Ру


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