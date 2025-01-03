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Новости 12:38

Суд обязал "Яндекс" ограничить доступ к данным нефтеперерабатывающего завода

фото ЗакС политика Суд обязал "Яндекс" ограничить доступ к данным нефтеперерабатывающего завода

Московский суд постановил, что "Яндекс" должен удалить карты и фотографии инфраструктуры одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России из своего картографического сервиса. Решение принято в связи с неоднократными атаками на предприятие украинских беспилотников, сообщает 3 января ТАСС.

Суд обязал компанию в течение месяца после вступления решения в силу исключить из открытого доступа изображения объектов завода, включая цеха, компрессорные станции и площадки с цистернами. Также "Яндекс" выплатит госпошлину в бюджет государства.

В иске надзорное ведомство указало, что завод, расположенный в стратегически важном регионе, обеспечивает нужды российской армии и флота. В 2024 году предприятие подверглось четырем атакам, в результате которых была повреждена инфраструктура и пострадали сотрудники. Попытки урегулировать вопрос с безопасностью напрямую с "Яндексом" не увенчались успехом, что привело к судебному разбирательству.

Суд признал, что доступ к данным завода подрывает обороноспособность страны и мешает своевременной поставке материалов Вооруженным силам. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, в Петербурге продолжает действовать запрет на использование беспилотных устройств. Помимо этого, ограничено распространение информации о применяемых в городе системах противодействия БПЛА.

фото: ЗАКС.Ру


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