Поскользнувшийся петербуржец умер после недели в коме

Житель Калининского района Петербурга, поскользнувшийся во дворе у станции метро "Гражданский проспект", скончался после недели в коме, сообщила 3 января "Фонтанка".

Как стало известно, 77-летний мужчина умер в больнице утром накануне. Его госпитализировали 25 декабря после несчастного случая: пенсионер упал неподалёку от дома на Гражданском проспекте, 114, корпус 6. При падении он получил открытую черепно-мозговую травму и тяжелый ушиб мозга. Медики ввели пациента в искусственную кому, но спасти его не удалось.

Инцидент произошел на улице, недалеко от места проживания мужчины. Семья была проинформирована о точном адресе случившегося сотрудниками полиции.

Напомним, недавно женщина поскользнулась у метро "Пролетарская" и погибла. Она ударилась затылком, и причиной смерти, по предварительным данным, стал разрыв сосуда.

фото: ЗАКС.Ру