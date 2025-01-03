Ледокол "Якутия" отправился на испытания в Финский залив

Новейший атомный ледокол "Якутия" проекта 22220 утром 3 января покинул Балтийский завод и вышел в Финский залив для очередного этапа испытаний, сообщила "Фонтанка".

По имеющейся информации, проверка и настройка систем судна завершится через 1-2 недели, после чего ледокол вернется на завод. Затем "Якутия" отправится в порт приписки в Мурманске после оформления всех необходимых документов.

"Якутия" стала четвертым судном в серии ледоколов проекта 22220. Ледокол предназначен для обеспечения судоходства в Арктике и развития Северного морского пути. Он оснащен технологиями, позволяющими преодолевать лёд толщиной до трех метров, что делает его ключевым элементом российской арктической программы.

По заказу ФГУП "Атомфлот" на Балтийском заводе продолжается строительство ещё трёх ледоколов этого проекта — "Чукотка", "Ленинград" и "Сталинград". Ледоколы "Арктика", "Сибирь" и "Урал" уже выполняют задачи в акватории Северного морского пути.

Напомним, 25 декабря на воду на "Адмиралтейских верфях" в Петербурге спустили новый патрульный корабль ледового класса "Николай Зубов". Корабль был заложен президентом России Владимиром Путиным осенью 2019 года. Сдать корабль планируют к 2027 году.

фото Смольного